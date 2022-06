Sin pelos en la lengua. Laura Spoya no se calló nada y le dijo sus verdades a Yely Rivera, quien recientemente salió en el programa de Magaly Medina a arremeter contra Jessica Newton y la Organización Miss Perú por varias “faltas de respeto” en su contra.

Y es que la modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar su punto de vista sobre dicha polémica, basándose en su experiencia como Miss Perú 2015.

“Primero, aclaro que esto no lo hago para defender a Jessica, es a partir de mi propia experiencia. Yo fui Miss Perú 2015 cuando Jessica regresó como directora de la organización. Si hay alguna reina que podría decir que no tuvo la preparación que han tenido todas las reinas, soy yo, porque fui la primerita cuando recién se estaba organizando el Miss Perú”, comenzó diciendo en sus historias.

“Todos piensan que yo fui la favorita pero no es cierto. Cuando pasó el escándalo porque me largué a un concierto de reggaetón a puertas de la final del concurso, me prohibieron ir, pero yo fui de todas formas. Jessica me dijo que renunciara, porque si yo ganaba, me iban a hacer un cargamontón espantoso, pero como yo no quería darles la razón, continué y gané”, agregó.

En ese sentido, Laura Spoya comentó que cada reina debe hacerse cargo de sus actos y hacer un análisis interno del por qué no clasificó en el certamen internacional. Asimismo, tildó de “malagradecida” a Yely Rivera, pues no se estaría yendo de la organización con una buena imagen.

“Yo creo que cada reina tiene que hacer un mea culpa por lo cual no clasificó en su concurso internacional. Es un shock manejar un fracaso, es horrible. A mi me hicieron un cyberbullying tremendo, pero no quiere decir que le voy a tirar todo el lodo a la organización”, expresó.

“Cada una de las reinas tiene que ser responsable de sus actos. Si Yely no clasificó, por algo será (...) Es insólito que le eche la culpa así a la organización. Siempre hay que ser agradecida con las personas que te tendieron la mano. Está siendo muy malagradecida (...) Que lástima que se quede con una mala experiencia, porque representar a tu país es algo muy bonito y que merece mucho agradecimiento”, finalizó.

