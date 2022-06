El 22 de junio de 2022, la periodista Magaly Medina aceptó las disculpas de Ricardo Rondón, pero aprovechó para advertir a los presentadores del programa “En boca de todos”, quienes la vienen criticando por su enfrentamiento con Jazmín Pinedo.

“Hoy día Rondón, el que fuera uno de los monos con metralleta más conocidos de América Televisión, me pidió disculpas, me pidió disculpas no entiendo por qué, porque el acto de misoginia que tuvieron para con Susy Díaz y con Flor Polo Díaz, creo que es algo que no va dentro de la televisión blanca que siempre proclama América Televisión. A mí se me dice y se me insulta y se me quiere decir que soy la persona que va contra el género y contra mujer y que las violento, no, esto es crítica de televisión y lo hago hace muchos años y en televisión, que es un show, sí, nos decimos y nos criticamos, de ahí a que caiga en el lodo, en la basura, como suelen atacarme a mí, con muchísimas mentiras porque son realmente difamantes las cosas que se dicen de mí con el fin de bajarme”, comentó.

“Cuando anuncié que iba a recordarle todo lo que él me había dicho en televisión, porque ¿cómo alguien me puede decir ‘cómo es posible que ataques a tu género’ por esta chiquilla que está de relleno en un programa del mediodía, cómo puede decir eso cuando ha sido uno de los hombres que más me ha violentado a mí? ¿Y yo me he quejado? No, simplemente lo llamé mono con metralleta, lo tienen ahí para disparar”, añadió.

En ese sentido, la ‘urraca’ afirmó que Ricardo Rondón se arrepintió tras las advertencias de Magaly Medina: “Cuando dije que iba a sacar todo lo que él me ha dicho y recordarle que no tiene autoridad moral para venir a corregirme ni enmendarme la plana, ahora me pide disculpas”.

“Su conciencia lo vendió, ya no necesito pasar nada, ya para qué si ya lo aceptó”, acotó. “Cuando uno va a hablar, tienes que tener la autoridad moral, si no no lo hagas. Es como Tula Rodríguez, lo mismo, pide moral ¿quién? ¡Qué chiste! Son un chiste realmente todos ustedes juntos”.

Magaly Medina también se burló cuando le pidieron ser más amable: “¿Yo cuándo he sido cortés? Nunca he sido cortés ni lo seré”.

“No me provoquen, ustedes saben: no me busquen porque me encuentran, porque me voy a defender, ustedes se defienden en mancha, todos los programas juntos, todos los conductores juntos, como tienen como cinco conductores por programa, todos se alían, pero yo no me encojo, yo no me hago chiquita, yo aquí estoy, aquí los espero, no me busquen porque me van a encontrar. Así que acepto esas disculpas y ya no tengo por qué sacar toda la cde estupideces que me han dicho”, sentenció la ‘urraca’.

Fuente: ATV

