Aunque Jazmín Pinedo puso punto final a sus ataques contra Magaly Medina, ahora Ricardo Rondón - conductor de ‘En Boca de Todos’ - decidió dedicarle varios minutos de su programa para responder a la ‘Urraca’.

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ lanzó sus dardos contra Rondón y recordó que él le puso varios adjetivos al momento de criticarla, durante muchos años.

“ÉL (Rondón) siendo un hombre me ha dedicado unos insultos tremendos, y ahora me viene a mí a decir que no hablemos, que no pongamos títulos, adjetivos. Hipocresía más grande (...) Rondón, el que ha sido un mono con metralleta durante mucho tiempo”, arremetió la figura de ATV.

Es por ello que Magaly ha pedido a su producción que busque “los cientos de insultos” que le ha dedicado Rondón “siendo hombre”.

Por ello, adelantándose a los que pueda evidenciar esta noche la ‘Urraca’, el conductor de ‘En Boca de Todos’ ofreció disculpas.

“Si yo me equivoqué, si en algún momento mi memoria me está fallando, y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”, dijo este miércoles EN VIVO.

TE PUEDE INTERESAR: Vivian Baella reaparece y confiesa las 2 poderosas razones del por qué dejó el vóley | VIDEO

“Solo por solicitar un poco de mesura en el debate, resulta que soy lo que has señalado (misógino) Solo pedí que tuvieras un poco más de tino al referirte a alguien de tu mismo género. Tú no puede decir, calabaza, mona con metralleta o mosca muerta porque las comparaciones son ofensivas. Tú si puedes marcar una pauta en la ofensa, porque si un hombre dijera eso, estaría ajusticiado”, dijo Rondón.

Finalmente, se mostró indignado por el calificativo de “misoginos” que sostuvo Magaly Medina contra los conductores de ‘En Boca de Todos’: “Eso me parece poco cortés porque es como si te dijera que tú padeces de misandria, dícese de las personas que detestan a los hombres”.

TE PUEDE INTERESAR