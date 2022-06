Una de las voleibolistas más recordadas del país, Vivian Baella, reapareció en redes sociales para contar por qué abandonó el deporte. Como se recuerda, ella participó en el Mundial de Vóley Sub-18 en 2009 y ganó con Perú la medalla de oro de la Copa Panamericana Sub-20 de 2011.

Los seguidores de Vivian Baella en TikTok le preguntaron insistentemente por qué se retiró del vóley, a lo que ella respondió con fuertes revelaciones.

“Yo decido dejar el vóley porque me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018 cuando decido dar un paso al costado. Tenía dolores en el cuerpo, en el hombro en la rodilla”, comenzó diciendo la exdeportista.

Baella contó que la primera razón para dejar el vóley es que estaba cansada físicamente y mentalmente porque toda su vida se dedicó al deporte: “Nunca he sentido que tenía vacaciones, siempre entrenaba. Yo dije ‘quiero darme un descanso y cambiar de aire’ y así lo hice, literalmente”.

No tenía estabilidad económica

En otro video, Vivian Baella - de 29 años de edad - contó que la segunda razón por la que dejó el voley es que quería buscar un empleo que le brinde seguridad económica.

“Yo estaba buscando algo seguro económicamente. El vóley no es profesional acá en Perú, el contrato que tienes con tu club es solo es de palabra. No te dan seguridad de si más adelante te pasa algo, vayan a respetar. Si tu club se quedó sin auspiciador o no tiene plata, no te pagan. Conozca varias jugadoras que si te lesionabas en un campeonato no te pagaban completo, te pagaban la mitad. Si tu principal descuento es el vóley, vas a tener problemas”, detalló.

“Había clubes que pagaban bien, pero es un pago en el momento, si eres inteligente y sabes administrar tu dinero, vas a ahorrar, pero no tienes AFP, CTS, ni gratificaciones”, agregó.

Tras dejar de jugar, Vivian entró a trabajar en el área administrativa del la Federación Peruana de Voleibol, pero - según ella - la despidieron arbitrariamente, por lo que tuvo que buscar otras opciones.

Como se sabe, hasta el 2022, Vivian Baella es tripulante de cabina en una reconocida aerolínea extranjera. “En mi trabajo, ahora, sí tengo beneficios”, sostuvo.

