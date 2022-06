La excongresista Susy Díaz se pronunció tras su abrupta salida del set de En boca de todos luego del enfrentamiento que tuvo con Tomás Angulo. “Hay muchas cosas que me he enterado por mi nieto y los niños no mienten, son cosas fuertes que no se lo deseo a ningún niño (...) Todo está en el Poder Judicial, el hombre quiere que retire la demanda ¿cómo va a retirar la demanda? Dice que si no retira la demanda, no le firma el divorcio”, comentó en América Espectáculos. Asimismo, aseguró que Néstor Villanueva no aceptará sus errores: “Jamás, jamás, siempre va a estar mintiendo, mintiendo, por ahí ha cobrado a un canal 20 mil soles, teniendo el audio, el video, el WhatsApp y todo, miente que no y ahí están las pruebas fehacientes”. “Yo solamente he venido a defender a mi hija solamente quiero ver que mi hija pudo hablar porque hay muchas personas que no lo hablan por los hijos”, dijo entre lágrimas.