La voleibolista y administradora Vivian Baella dio una noticia a través de su cuenta de Instagram. Ella informó haberle ganado un juicio a la Federación Peruana de Voleibol por despido arbitrario.

Según contó, entre el 2015 y 2018, Vivian Baella ejerció su profesión en la Federación Peruana de Voleibol, sin embargo fue despedida sin razón alguna. Por ello, inició un juicio para hacer respetar sus derechos.

“Tengo que admitir que toda esta situación me generó sentimientos complicados, ya que esta institución me ha dado mucho, no solo como deportista sino principalmente en mi evolución como PERSONA. Pero he tenido que llegar a la lamentable situación de tener que hacerle un juicio”, contó Vivian Baella.

“Estos últimos años he vivido una montaña rusa de emociones, este es el primer (y espero que sea el último) juicio que he tenido que enfrentar, y ha sido muy duro ya que fue contra una institución a la que consideré mi hogar durante mucho tiempo”, agregó.

Sin embargo, contó que este jueves su abogada le notificó que oficialmente le había ganado el juicio que le había interpuesto a la Federación Peruana de Voleibol por despido arbitrario. “Pareciera que reviví toda la montaña rusa que pase estos años, pero al final me sentí feliz, no porque la justicia peruana me haya dado la razón en primera y segunda instancia sino porque hice respetar mis derechos”.

“Trato de aprender de todas las situaciones que se me presentan, buenas o malas, y de esta experiencia saco como conclusión que TENEMOS MUCHO POR HACER, y estoy segura que hay mucha gente que quiere, al igual que yo, volver a ver al voleibol peruano en el lugar que se merece”, finalizó.

