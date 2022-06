Francisco ‘Paco’ Bazán no pudo evitar opinar sobre la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde él tuvo una breve participación en la vida de los Los Maldini y los Gonzáles.

El conductor de ATV recordó su personaje como ‘Richard’, quien tuvo un hijo fruto de su amor con ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz). Precisamente, el exarquero de Universitario se emocionó al ver a su hijo en la ficción, ‘Richard Wilkinson Jr.’

Por ello, ante el estreno de la serie de América TV, Paco Bazán no dudó en “regalarse” con el productor Gigio Aranda para que lo convoque.

“No me estoy ofreciendo, me estoy regalando, que es diferente. ¡¿Dónde está el moño?! Pídanselo a Jazmín (Pinedo). Nunca hay que dejar a la sangre atrás, hay que abrazar a la familia. Ya les contaré si estoy o no en Pachacamac grabando”, dijo anoche.

¿Por qué Paco Bazán quiere estar en Al Fondo Hay Sitio?

Según el comentarista deportivo, quiere ser integrante de “Al Fondo Hay Sitio” porque su hijo en la ficción no puede crecer sin padre.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre, el padre tiene que estar a su lado, así que Gigio, antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales. Así que tú me dices Gigio cuando nos presentamos con el Richard Jr y somos. Si mañana hay que estar ahí, estamos”, dijo Paco Bazán, conductor de ‘El deportivo en otra cancha’.

Paco Bazán y Teresita | Captura América TV

¿Quién era Richard Wilkinson en Al fondo hay sitio?

Richard Wilkinson (Paco Bazán) es un piloto amigo de Patrick, el esposo de Shirley Pachas. Por intermedio de él conoce con Teresita Collazos y tuvieron un hijo. Sin embargo, él la abandona y deja a Teresita sola con el bebé Richard Wilkinson Collazos.

TE PUEDE INTERESAR