El exchico reality Mario Irivarren bromeó sobre los constantes viajes que viene realizando luego de terminar su relación con Vania Bludau: “Maletas listas... pero porque mañana voy a hacer fotos, no se crean que me voy de viaje de nuevo”. “Ya la gente va a pensar que tengo sugar mami, pero no, trabajo, señores, y próximamente me iré de nuevo de viaje, no sé dónde, pero me voy a ir”, dijo el ex de Vania Bludau entre risas. El exchico reality añadió los hashtags “#buscosugarmami” y “#nomentiraparaesotrabajo”. De otro lado, reveló que pronto viajará a Argentina con el ex ‘guerrero’ Diego Rodríguez: “Eso es fijo, no saben las ganas que tengo de ir a esquiar o hacer snowboard! @diegord7 hermano, hay que acelerar ese viaje!”. Fuente: Instagram @marioirivarren