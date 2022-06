Florcita Polo contó el infierno que han vivido sus dos hijos al ser testigos de las agresiones físicas que recibió de Néstor Villanueva, su aún esposo. Ella admitió que su hijo mayor tiembla cuando ve a su padre.

“Ese daño lo está haciendo a mis hijos, no a mi”, ha dicho la hija de Susy Díaz en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’.

Florcita reveló que no hay videos o pruebas del maltrato físico y psicológico que sufrió, pero que en televisión nacional están todos los ampays del cantante con bailarinas, mientras seguía casado.

“Mis hijos son los que se sientes afectados por todo esto, él debería pensar en ellos, esos niños que lo veían como héroe al señor Néstor ahora no quieren ni verlo”, relató la hija del fallecido Polo Campos.

TE PUEDE INTERESAR: Se burlan de la voz de ‘Charito’ y aseguran que Ducelia Echevarría hace el doblaje

Magaly Medina le preguntó a Florcita si su hijo mayor alguna vez ‘cuadró’ a su padre al ver las agresiones contra ella.

“Sí, un día casi se va encima de él y yo le dije ‘no hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Ha ido al psicólogo y ha contado toda la verdad (...) el señor Néstor sabe todo lo que ha pasado, no es que yo un día me levanté de la cama y dije nos separamos, yo ya aguanté por mucho tiempo”.

TE PUEDE INTERESAR