El cantante Néstor Villanueva, es acusado de agresor y se niega a firmar el divorcio con Florcita Polo Díaz, quien hoy estuvo en el set de Magaly Medina, contando cada uno de los detalles del infierno que vivió a lado de quien juró amarla.

La intérprete del ‘Teteo Cucú’ afirmó en distintas ocasiones que soportó de todo, por sus hijos; sin embargo, fueron ellos quienes le abrieron los ojos: “Llegó un momento, por mi hijo, que me dijo un día que me divorcie, que tome la decisión y le hice caso a mi hijo porque yo quería que mi hijo esté en un lugar lleno de amor y cariño y que no viva asustado”.

Magaly añadió que los hijos suelen ser muy protectores y que por más que el agresor sea su padre, buscan la paz para sus madres y fue lo que habría pasado en este caso. Además, la hija de Augusto Polo, afirmó que tanto su hijo mayor como ella, le tienen miedo al cumbiambero.

