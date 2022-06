El nombre de Paolo Guerrero es uno de los que más trasciende a nivel internacional cada vez que se comenta de la selección peruana. Por ejemplo, el streamer Ibai Llanos reconoció que el ‘Depredador’ es considerado en España como uno de los “históricos” de la Blanquirroja.

“Jugadores peruanos de la actualidad, no sé quién está en mejor posición para triunfar en Europa, pero el más histórico que se conoce, acá en España, es Paolo Guerrero. Ha sido como el más sonado siempre”, aseguró Llanos en una conversación con ESPN.

El ex Internacional de Porto Alegre, actualmente sin club, justifica este reconocimiento con sus números en la Bicolor. Desde el debut, el delantero anotó 39 goles y actualmente es el máximo goleador en la historia de la selección peruana.

Siguió el repechaje

Ibai Llanos estuvo atento a las acciones desarrolladas hace unos días en Catar, cuando la selección peruana luchó por un espacio en el Mundial Qatar 2022 ante Australia. Tras el resultado, la estrella de Internet lamentó lo ocurrido en la repesca intercontinental.

“Días previos me estaban hablando del repechaje. Vi los penales en directo con el portero que no paraba de bailar y que no tenía ningún tipo de sentido. Me dio pena porque sabía que había mucha gente de Perú viéndolo. Fue jodido, la verdad”, agregó el español.

Sin Mundial, la Bicolor sube

La selección peruana cayó (5-4) en penales ante Australia en el repechaje y se quedó con las ganas de clasificar al Mundial de Qatar. Más allá del duro resultado, la Blanquirroja escaló una posición en el ranking FIFA publicado el último jueves por el máximo ente rector del fútbol mundial, en su sitio web oficial.

En la lista, Perú ahora figura en el vigésimo primer casillero, con 1562.24 puntos. Es decir, el combinado rojiblanco subió un puesto respecto a la anterior actualización, que ubicaba a la selección peruana en la vigésimo segunda posición, con un puntaje de 1562.32.