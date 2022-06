Tremendo escándalo. Jossmery Toledo vivió unos momentos sumamente incómodos al ser bajada de un avión por supuestamente infringir las normas de una conocida aerolínea. Todo esto se dio en medio de gritos e insultos por parte de los demás pasajeros.

Frente a ello, la integrante de ‘Esto es Guerra’ salió al frente para defenderse y aseguró que la aerolínea estaría cometiendo un abuso de autoridad.

“Chicos les cuento la pésima experiencia que tuve en Latam, muy aparte que me han retrasado el vuelo como 5 horas, me han bajado del vuelo porque un aeromozo me voy a averiguar sus nombres, me han bajado por esta manta, me parece un abuso lo que han hecho”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

“Yo estaba en el asiento de emergencia con unos amigos regresando de Chiclayo a Lima. Yo siempre cargo esta manta en las piernas, entonces viene el aeromozo todo prepotente y me dice que tenía que ponerme el saco, yo le dije que me lo ponía encima cuando despega. Entonces me la sobrepongo en la espalda y me dice que no”, agregó.

“Yo no sé qué clase de trato tiene, va y se queja con el tripulante, viene con el policía como si yo hubiera sido una malcriada, la verdad que no entiendo qué servicio brindan. Agarran como excusa su retraso de 5 horas de vuelo y se han desquitado conmigo”, finalizó explicando bastante indignada.

