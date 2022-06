El último miércoles 29 de junio, la Policía Nacional llegó a la casa de Rodrigo Cuba en Miraflores para ‘rescatar’ a la niñera Francisca, que cuida a la hija de Ale Venturo.

Como se sabe, la nana observó situaciones irregulares en la casa de la empresaria, las cuales se las comentó a Daniel León, exesposo de Ale. Fue ella quien reveló que la niña de 2 años duerme en la misma cama con su mamá y su novio Rodrigo Cuba.

Según la trabajadora del hogar, ella fue llevada “en contra de su voluntad” a la casa del futbolista. “La señorita (Ale Venturo) ahorita me llevó a la casa y me chantajeó pues, me dice: ‘tienes que firmar tú una cosa para que te quedes limpia, si no firmas igual te vas a quedar mal con el joven Rodrigo’. Me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel”, se escucha en un audio que envió al ex de Ale.

La abogada, al enterarse de esta situación, se comunicó con la comisaria de Monterrico, la cual dispuso el envío de efectivos policiales al inmueble de Rodrigo Cuba, donde estaba la nana, porque presuntamente se estaba cometiendo un delito en flagrancia.

“No he almorzado, ni comida me dieron”, agregó en otro audio la niñera.

Tras varios minutos, la nana Francisca salió de la casa y acudió a la comisaría para brindar su declaración. Según el programa ‘Amor y Fuego’, la nana denunció a Ale Venturo por coacción.

Caso Ale Venturo

