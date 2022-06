Daniel León, aún esposo de la empresaria Ale Venturo, la denunció por presunta violencia psicológica en agravio de su hija de 2 años. En conversación con ‘Amor y Fuego’, el joven padre reveló lo que le contó la nana que cuida a su hija.

Según el parte policial, el pasado 18 de junio, Daniel León se enteró que su hija estaba siendo expuesta indebidamente.

“Tomó conocimiento de que la menor está durmiendo en la misma cama donde duerme la denunciada con su enamorado (Rodrigo Cuba); sin embargo, no permite que menor duerma en la casa del recurrente”, se lee en el documento.

Y es que el padre de familia reveló que Ale Venturo no permite que él se lleve a su hija, según un régimen de visitas, por lo que exigirá la tenencia compartida de la niña de 2 años.

“Teníamos que firmar la conciliación, pero me dijo que no. Me dijo que no me iba a dar la tenencia compartida, que no se sentía cómoda de que duerma en mi cama; sin embargo, la nana me dice que ella duerme todos los días en la misma cama con el Gato Cuba y Alexandra”, sostuvo.

“La menor hija de Daniel está en un conflicto familiar y estamos interponiendo una denuncia para salvaguardar sus derechos”, dijo la abogada de la expareja de Ale.

Expareja de Ale Venturo WillaX TV

TE PUEDE INTERESAR