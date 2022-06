Rodrigo ‘Gato’ Cuba no se cruzó de brazos tras ser víctima de presunto chantaje y extorsión por parte de su exesposa Melissa Paredes, y la denunció penalmente en una dependencia policial.

Para ello, el futbolista entregó un dispositivo USB donde está registrada la llamada telefónica que le hizo Melissa Paredes en la madrugada del 13 de junio. Según contó a las autoridades, Melissa Paredes lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija, amenazándolo con denunciarlo.

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si es que éste no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), ésta procedería a poner la denuncia”, se pudo leer en la denuncia contra el deportista.

Qué es la indemnidad sexual

La periodista Magaly Medina leyó el expediente de la denuncia y le pidió a la abogada Karla Viso que explique qué significa haber afectado la indemnidad sexual de un menor.

“Tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad que tiene un niño menor de14 años, como dice la legislación actual. para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, comentó la abogada.

La especialista dijo que cuando a un padre se le quiere sindicar o chantajear por un tema de indemnidad sexual “es como luchar con un zorrillo, porque aunque ganes (el juicio) vas a terminar apestando”.

La abogada cuestionó a Melissa Paredes - de ser cierta su acusación - el haberse quedado callada y no defender a la menor: “Que pena y qué mala sangre de hacerle esto a tu propia hija, si (la acusación) esto mentira. Y si es verdad, esta señora (Melissa Paredes) tendrá que recorrer ese largo de camino de responder por qué razón calló y guardó un video donde ella supuestamente está dando a conocer esta situación”.

Por qué Melissa Paredes acusa a Rodrigo Cuba

Para la abogada Karla Viso, el abogado de la actriz estaría buscando anular todo derecho de la patria potestad del futbolista para ejercer la tenencia absoluta.

“Lamento mucho el ánimo de aprovechar lo lucrar y además de vejar la moral de un hombre. Ya sea verdad O sea mentira, se sembró la duda y créeme que es mucho más fácil salir a denunciar, que luego limpiarte”, cuestionó.

