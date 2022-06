Magaly Medina arremetió una vez más contra Melissa Paredes tras dar a conocer que fue denunciada por Rodrigo Cuba por el delito de chantaje y extorsión, una fuerte acusación que involucra a la hija de ambos.

Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ disparó contra la actriz al considerar que ante la mínima sospecha que la integridad de su hija estaba en peligro, lo primero que debió hacer es ponerla a buen recaudo e interponer la denuncia respectiva, y no lanzar amenazas a través de las redes sociales.

“Me olía a chantaje desde el primer día en que lo vi. (…) Esta mujer, Melissa Paredes no me merece ningún respeto, esto es terrible, está atentando contra la reputación de él. Yo la verdad me siento tan asqueada cuando veo algo así, miro esta denuncia y digo: es increíble”, cuestionó la figura de ATV.

“Que bueno que Rodrigo Cuba se adelantó en poner esta denuncia porque así se le va caer la careta a esta señora (Melissa Paredes)”, añadió la presentadora de espectáculo en su programa “Magaly TV: La Firme”.

Para la abogada Karla Viso, la defensa de la actriz estaría buscando anular todo derecho de la patria potestad del futbolista para ejercer la tenencia absoluta. Por otro lado, agregó que de probarse que esta acusación es falsa, la imagen de deportista quedará dañada de por vida.

“Lamento mucho el ánimo de aprovechar lo lucrar y además de vejar la moral de un hombre. Ya sea verdad O sea mentira, se sembró la duda y créeme que es mucho más fácil salir a denunciar, que luego limpiarte”, cuestionó.

¿Por qué denunciaron a Melissa Paredes?

El programa “Magaly TV: La Firme” reveló que Rodrigo ‘Gato’ Cuba denunció por chantaje y extorsión a Melissa Paredes, el pasado lunes 13 de junio.

En la denuncia, Rodrigo Cuba sentenció que Melissa Paredes lo llamó en la madrugada del 13 de junio para chantajearlo. Según dijo, su exesposa lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija y que el futbolista tenía que acercarse a un lugar que ella quería. Si el deportista no llegaba a la cita, él sería denunciado. Ante esta situación, ‘El Gato’ procedió en denunciar a la madre de su hija por chantajearlo.

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si es que éste no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), ésta procedería a poner la denuncia”, se pudo leer en la denuncia del deportista.

