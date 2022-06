La conductora de ‘América hoy’, Ethel Pozo sorprendió a sus compañeros de conducción durante la última edición del magazine al revelar que está pidiendo un préstamo para poder realizar su boda de ensueño con su novio Julián Alexander.

Está revelación se realizó cuando en el programa se hablaba sobre la boda postergada de Melissa Klug con su novio Jesús Barco. Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo discutían las posibilidades de esta cancelación.

En ese momento, Janet Barboza deslizó la posibilidad de que la pareja no tendría el dinero suficiente porque las bodas son caras. A lo que, Ethel Pozo reveló: “Sí, la boda es cara y estoy pidiendo un préstamo... Papá Armando es que son muchas personas”.

“Que feo, no veo por el lado material el caso de Melissa Klug, pienso que ella es una mujer hecha y derecha y con hijos, está pensado un poquito más, porqué apurar, está diciendo no tengo prisa, no tiene que ser este año, así que el próximo año, esperemos sentados a ver si nos invitan”, agregó.

Como se recuerda, Ethel Pozo y el productor de televisión, Julián Alexander, se comprometieron el año pasado en un viaje a México. Este año, la pareja está preparando los detalles del gran acontecimiento ue se realizaría a fin de año.

