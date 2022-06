Michelle Alexander fue recientemente entrevistada por “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada respecto a la relación que tiene con su futura cuñada Ethel Pozo.

Y es que la reportera del programa de espectáculos le consultó a la productora si es que le caía bien la hija de Gisela Valcárcel y por qué cuestionó el programa “América Hoy” cuando entrevistaron a Melissa Paredes y a su madre.

En un primer momento, Michelle señaló que no tiene nada en contra del programa de América TV. “No me refería al programa, me refería sobre el circo que habían hecho alrededor de las personas que opinan sobre esto”, dijo.

“No tengo ningún inconveniente con Ethel, ni con Janet y tengo la mejor relación con todos los que trabajan en América y los nuevos talentos”, agregó.

Seguidamente, la reportera le preguntó si realmente le cae Ethel Pozo, pero la productora no afirmó ni desmintió dicha información. “Ya pasó, eso fue hace semanas y ya no voy a hablar del tema. No soy una persona que se acostumbra a pelear con alguien y si así lo tuviera, jamás lo diría a nadie. Eso no le interesa a nadie. Los temas familiares jamás los he hablado, ni hablaré con alguien”, finalizó.

