¿Siguen las indirectas? Melissa Paredes compartió con sus seguidores varios momentos que viene viviendo con su hija Mía, fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba. Y es que recordemos que la modelo interpuso una conciliación para con el futbolista para variar la tenencia compartida de su menor.

Y es que según la exconductora de “América Hoy”, le hace falta estar al lado de su pequeña los días de colegio. Es por ello que desde ahí, aunque no lo mencionan, siempre se mandan indirectas a través de sus redes sociales.

En esta oportunidad, fue Melissa, la que a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video haciéndole un peculiar peinado a su hija, pero con un mensaje un tanto curioso. “No soy experta, pero a ¿nada? Creo que si la peinara todos los días, si seria experta”, agregó sutilmente.

Por otra parte, recordemos que recientemente la modelo confirmó que no recibió dinero por el divorcio con el futbolista de Sport Boys. “Estaba presionada y me sentía mal”, dijo en aquella oportunidad. Lo que sí busca ahora y no descansará hasta lograrlo, es tener la tenencia de su hijita.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO