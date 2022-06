Fiorella Retiz, la reportera que se hizo conocido por un ampay donde besa apasionadamente al conductor Aldo Miyashiro, pese a que él estaba casado con la actriz Erika Villalobos.

La periodista insiste en que el programa ‘Amor y Fuego’ cometió los delitos de discriminación y acoso contra ella. Nuevamente, es un extenso comunicado la examiga del ‘Chino’ Miyashiro dijo que el espacio que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre han querido justificar los presuntos delitos indicando que el abogado de Willax TV aprobó el informe periodístico donde se burlan de ella por andar en un bus de transporte público.

“Sin embargo, lanzaron adjetivos agraviantes y lo cierto es que ya tienen variad denuncias y en cualquier tribunal sus supuestas bromas serán sancionadas (...) se burlan de la ley y no respetan a las personas”, escribió en Instagram.

Asimismo, reveló que le mandó una carta a Erasmo Wong, alto directivo de Willax TV, el pasado 22 de junio “haciéndole notar que un programa de espectáculos no tiene licencia para cometer actos ilegales”.

“...pidiéndole de manera respetuosa que tenga a bien tomar las medidas necesarias, pedido que estoy segura usted atenderá porque sin duda en sus valores personales y familiares está el respeto a la ley y el respeto a mi condición de mujer, que no puede ser acosada en su domicilio en cual vivo con mis padres y familia”; escribió en la carta al dueño de Willax TV.

“Sin embargo el señor Wong no me dio respuesta alguna y más bien ha dejado que el programa ‘Amor y Fuego’ continúe con sus ataques. ¿El propietario de un canal de televisión no debería exigir que se respeten las leyes y a las personas?”; sentenció la Retiz.

