Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Fiorella Retiz, quien afirmó mediante un comunicado haber sido víctima de discriminación de parte del programa “Amor y fuego” por mostrar imágenes donde se la ve subiendo a un bus de transporte público.

Por su parte, el popular ‘Peluchín’ le pidió a la exreportera de Aldo Miyashiro, que deje de victimizarse por el trabajo que realiza el espacio de Willax TV, pues no se estaría cometiendo ningún delito.

“No entendemos esas ganas de llamar la atención, de victimizarse. Ella debe sentir que lo que hizo en complicidad con Aldo Miyashiro, lo que ha hecho que se sienta tan avergonzada de su realidad hoy, que no quiera que nadie la grabe... Si uno cree que por eliminar todas las fotos, la vida se reinicia, no somos computadoras, pero no vas a pretender que siendo un personaje público, que habiéndote metido en tremendo escándalo, las burlas, canciones dedicadas, eso hizo que llamaras la atención por ese tema y nunca por tu trabajo”, comenzó diciendo.

“Si sabemos donde estás, si podemos hacerte una pregunta en la calle, lo hacemos... ¿Ahora nos va a decir ella acoso a eso? ¿Se va a victimizar y decir que nos reímos de las personas que usan el transporte público? Sería un disparate que nos burlemos de eso”, agregó el conductor. “No te victimices, y por dártelas de viva con que hablaste con las altas esferas, pues las altas esferas dieron el ‘ok’ cariño, así que no sé con quién hablaste”, agregó bastante molesta Gigi Mitre.

Por otra parte, Rodrigo González señaló que el equipo de producción de su programa sabe muy bien los protocolos que deben seguir para emitir una nota o informe, pues llevan muchos años en el medio.

“Pero para que te bajes las ínfulas (...) Tenemos 14 años en esto, no somos nuevos, aquí en el escándalo, la nueva eres tú. Como ella quiere alejarse y eliminar todo lo que ha pasado, el hecho que nosotros la pongamos en el programa, dirá que no eso no le conviene y va a voltear la cosa para victimizarse y que sea la abanderada del no al acoso, la escrupulosa. No cariño, no mi amor, por ahí no”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO