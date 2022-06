Este viernes 24 de junio de 2022, la exreportera de “La banda del Chino”, Fiorella Retiz, aseguró que fue víctima de discriminación de parte del programa “Amor y fuego” por mostrar imágenes donde se la ve subiendo a un bus de transporte público.

Además de acusarlos de acoso, Fiorella Retiz señaló lo siguiente: “No ha sido el único delito. En la promoción realizada por el programa “Amor y Fuego” se mostraron imágenes referidas a mi persona diciendo lo siguiente: “se lucía en playas colombianas... pero ahora la vimos en bus” y en el informe de hoy se reitera que viajar en bus es algo indigno. Se trata de una afirmación que el artículo 323 del Código Penal sanciona como delito de Discriminación”.

“La ley dice que comete delito de Discriminación aquel que menoscaba a una persona, entre otras cosas, por su condición económica. Eso es, precisamente, lo que han cometido los integrantes de dicho programa, quienes consideran como algo despreciativo utilizar el transporte público. Un segundo delito cometido por el programa de Willax”, se lee en el comunicado.

“Todas las personas que nos movilizamos en un bus o en una combi ¿debemos seguir vergüenza por esa razón? ¿Por haber ido de viaje significa que estamos impedidas de usar el servicio de transporte público? Haber tenido vacaciones y luego tomar un bus ¿es razón para burlarse?”, cuestionó Fiorella Retiz.

La exreportera de Aldo Miyashiro también indicó que esas imágenes no son de interés periodístico: “¿Dónde está lo cuestionable entre unas vacaciones y viajar en servicio público? ¿Cuál es el interés periodístico? ¿Qué clase de periodismo es el que se está haciendo? O será que todos los integrantes de “Amor y Fuego” llegan al trabajo en autos similares a los de Cristiano Ronaldo y desprecian a los que no tenemos un auto de alta gama y viajamos en autobús como sencillas personas”.

“El periodismo no existe para cometer delitos, no existe para acosar y discriminar. El hecho de que una persona haya cometido un error, el cual reconocí y pedí disculpas, no significa que deba ser perseguida por el periodismo, más aún cuando he decidido realizar mi vida alejada de los medios”, concluyó.

Foto: Instagram @fiorellaretiz

