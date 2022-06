Durante la reciente edición de ‘Amor y Fuego’ Gigi Mitre opinó sobre el insólito momento que protagonizó Melissa Paredes con su pequeña Mía. La modelo compartió en sus redes sociales su asombro cuando su hija la llamó “tía” y no “mamá” delante de sus amiguitas de colegio.

Es que la exconductora de ‘América Hoy’ se mostró totalmente sorprendida con lo que pasó y le aclaró a su engreída que ella es su mamá. “Otra vez tía, otra vez”, dijo la pequeña en un video y Melissa no dudó en responderle. “¿Tía? Oye, yo soy tu mamá”.

La noticia fue rebotada por diferentes medios de espectáculos y esto desató la furia de Melissa Paredes, quien dejo entrever que el padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaría detrás de esto.

¿Qué opina Gigi Mitre sobre lo que pasó Melissa Paredes y su hija?

“Es raro que una niña, sí es raro, me llama la atención que una niña le diga a su mamá tía, ¿por qué te va a decir tía? A menos que este alguien por al lado y se quería referir de verdad a una tía (...) No estaba indignada, solo le dijo: ‘oye, soy tu mamá'”, comentó la compañera de Rodrigo González.

“Llama la atención que una niña llame a la mamá “tía”, pero también creo que la niña como estaban las amiguitas y las amiguitas se referían a Melissa como tía, tía, tía. Lo vi como algo inocente, no es que no la reconozca como madre, yo de verdad no creo que Melissa parece una mala mamá y que la trate mal a la niña. Me parece sobredimensionada la reacción de Melissa porque nosotros también hubiésemos rebotado lo que dice El Popular (...) Melissa, no veas fantasmas donde no hay, ¡qué tal esos verdes, qué tal tu cerebro!”, agregó Gigi Mitre durante su programa de Willax TV.

