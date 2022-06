Gigi Mitre, presentadora de ‘Amor y Fuego’, volvió a cuestionar a Andrea San Martin por impedir que Juan Víctor Sánchez vea a su pequeña en el ‘Día del Padre’. La conductora de Willax TV tuvo duras palabras contra la mamá ‘Ojiverde’.

Durante la reciente edición de su programa, la compañera de Rodrigo González le recordó a Andrea San Martín que recientemente pasó por un momento duro, pues debieron quitarle el útero y ni así se ha ablandado.

“A pesar de lo que ha vivido Andrea, la vida le dio otra oportunidad, ha salido de eso que le paso, que le quitaron el útero, que perdió un niño, que tuvo un problema en la operación, eso lo hace a uno ser mejor ser humano y tal, pero parece que en este caso no”, manifestó en su espacio en un inicio.

“Da pena, es una tristeza que una madre le cierre la puerta como castigo al padre, lo que no sabe es que está castigando a la propia niña”, agregó.

Por último, Gigi Mitre señaló que la única perjudicada en todo es la pequeña. “¿Por qué castigas de esa forma a tu propia hija?, que tú no hayas llegado a un acuerdo, que quieras más dinero y tal, pero mala persona no es Juan Víctor, daño no le va a hacer a tu niña”, comentó.

“La única que le está haciendo daño de esa forma al impedir que tu niña esté con su padre. Así como un niño necesita de la madre también necesita del padre y el padre ama tanto a su hija como lo hace la madre, queremos igualdad, igualdad para todos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR