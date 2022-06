Juan Víctor Sánchez, una vez más, alzó su voz de protesta contra Andrea San Martín, madre de su hija de 3 años de edad por no permitirle ver a su hija en el Día del Padre. Ese día domingo, la influencer se fue con sus hijas y con Sebastián Lizarzaburu a la casa de su suegra, según indicó ella misma en una historia de Instagram.

El extripulante de avión se comunicó con ‘Amor y Fuego’ y narró que el ‘Dia del Padre’ tuvo una videollamada con su hija que duró media hora. “En el Día del Padre yo he estado conversando con mi hija aproximadamente 30 minutos, en las cuales donde solo pude hablar 2 minutos porque el resto del tiempo mi hija ha estado llorando”, sostuvo.

Juan Víctor mostró un video donde muestra que, durante la videollamada, tuvo que verla llorando mientras Andrea San Martín le daba de comer.

“Tengo que estar hablando con mi hija y mirando a la mamá cómo me dice qué tengo que decirle a mi hija. Yo debo estar callado, sonriendo y jugando con mi hija a través del teléfono. Yo le digo a mi hija ‘sí mi amor, yo también quiero estar contigo’ y lo que menciona su madre (Andrea) es ‘ya lo tenemos grabado’”, dijo indignado Juan Víctor.

Efectivamente, en el video se observa a la menor gritando en llanto, mientras que Andrea le dice: “Ya está todo grabado, mi amor”.

“Mi hija más adelante le va a reclamar eso. Ella me dice ‘papa, quiero ir a tu casa, mi mamá no me deja ir con ustedes’”, agregó JV.

Según el abogado de Andrea San Martín, Juan Victor no ha estado impedido de ver a su hija en el Día del Padre: “lo han estado esperando”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR