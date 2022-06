La conductora Gigi Mitre cuestionó públicamente a Susy Díaz y a su hija, Flor Polo Díaz, por la forma en que están manejando la denuncia de presunta violencia física contra Néstor Villanueva.

“Esto para mí es un tema serio, y no es un tema serio porque proviene de Susy Díaz y de Florcita ni nada, ellas ya nos tienen acostumbrados a todo tipo de show, a todo tipo de comentarios, son personajes que a pesar de que uno los puede rajar o criticar, tienen el cariño del público, sobretodo Susy”, comentó la conductora en Amor y fuego.

“Pero esto sí me parece serio, ahora estamos hablando de que hay golpes o hubo golpes en la relación entre Néstor y Florcita, que ella ha sido maltratada y hasta ahí me parece válido que ella lo haga público, lo que me hace dudar es la forma que le quita el peso a algo tan serio y tan delicado como es la violencia y el maltrato contra la mujer”, añadió.

Y es que Gigi Mitre resaltó que Susy Díaz estaba más preocupada en hacer su cherry que en la situación en la que se encuentra su hija: “Por eso mismo digo no sé hasta qué punto toma con seriedad el hecho de hacer una denuncia pública de que Néstor le golpeaba (...) la cosa es que si vas a hacer una denuncia de tamaño peso, de tamaña seriedad, hay que tener mucho cuidado porque sí es un tema sensible. Ayer vi a Susy que estaba haciendo una declaración con respecto y ella estaba preocupada por contar que qué terrible lo que estaba viviendo su hija, y hasta ahí todo bien, pero sí, que las extensiones de su amiga no sé qué y por favor que hable, y promocionaba un concierto y que por favor, ahora que hable Paloma de la Guaracha y no sé quién, o sea, es como que no entiendo”.

“¿Está preocupada realmente? ¿quiere denunciar que han golpeado a su hija, la apoya a su hija o están preocupadas en facturar? O sea, yo creo que ellas tienen la solvencia económica suficiente como que si van a hacer una denuncia de tanto peso, de tanta seriedad, podrían hacerlo mejor, y no estar preocupándose, grabando tiktoks”, cuestionó Gigi Mitre.

“Le quita peso y yo sí entiendo que un sector de la población que pone en duda, lamentablemente para Flor, que pone en duda el hecho de que sea real o no toda esta situación”, sentenció la conductora.

