Dalia Durán, víctima de agresión psicológica y sexual por parte de su exesposo John Kelvin, criticó el evento que están organizando algunos artistas para apoyar a su expareja, quien se encuentra recluido en el penal de San Juan de Lurigancho.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo cubana expresó su indignación contra los músicos que pretenden colaborar con el padre de sus hijos, quien se encuentra preso por violentarla.

“Cuanto descaro por Dios, cuánta falta de respeto. ¿Quieren la verdad completa? Pues la tendrán. Así como me manipulaste a mí, ahora lo haces con todos, que te crea quien no te conozca. Amigos dicen, jajaja. Amigos es el que está contigo cuando te ve mal te aconseja y a ayuda a recuperarte, no ahora a querer figuretear con dizque evento jaja pobreee”, escribió Dalia en sus historias.

Foto: (Instagram/@dalia_duran.oficial).

Asimismo, la extrabajadora del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ reveló que algunos de los artistas que participarán en el evento fueron testigos de las agresiones de John Kelvin.

“Lo peor es que muchos de los que están ahí han presenciado dichas situaciones. ¿Nunca me equivoqué? Dios te perdone...”, agregó.

