La modelo Shirley Arica sorprendió a propios y extraños al revelar lo que Latina Televisión le comunicó cuando se encontraba grabando el reality “El poder del amor” en Turquía, en el año 2021.

Inicialmente, la ‘chica realidad’ contó que dos productores de Latina la llamaron para convocarla: “Mi mamá me dijo acepta la propuesta porque por algo pasan las cosas. Yo estaba en nada, ya había dejado la televisión, me puse a vender cosas de gimnasio, ropa, etc. Ya no quería estar más en la televisión, pero llegó esta propuesta y dije ‘por qué no’. Era una producción turca y una producción mexicana”.

“Me llamó Kike Rodríguez de Latina junto con Susana Umbert, fui porque cuando me llamaron dije esto es una broma ¿no?”, contó Shirley Arica.

“Te salió porque en Latina no se vio, no fue bien”, dijo Gigi Mitre. “En Latina creo que lo transmitieron un mes”, recordó Shirley Arica, quien contó que Latina, después de cumplirse el mes, le comunicó que estaba por su cuenta.

“Ellos iban a pasar extractos de lo que sucedía en Turquía por Latina, no sé qué pasó en realidad con la transmisión de Latina que no lo pasaron más, me llamaron y me dijeron ya se cumplió el mes, si tú decides quedarte, es por tu propia cuenta porque nosotros ya no vamos a transmitir más el programa”, manifestó.

“A mí me pagaba la producción turca, no los de Latina”, aclaró la ‘chica realidad’, quien se mostró agradecida por esta oportunidad: “Para mí fue lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera hasta el momento”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz llora por la situación de su hija Flor

Susy Díaz llora por la situación de su hija Flor