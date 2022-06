La modelo Shirley Arica visitó este 24 de junio el set de ‘Amor y Fuego’ y sorprendió al hablar sobre su vida sexual. La ‘chica realidad’ confesó que se encuentra soltera desde hace varios meses.

En conversación con Gigi Mitre, la exparticipante del reality ‘El poder del amor’ contó que estuvo en ‘saliditas’ con un galán, pero la relación no funcionó.

“Estoy soltera, pero obviamente no sola. O sea, de vez en cuando hay que darle mantenimiento al cuerpo, mi última vez ha sido hace hace 3 semanas ¡Qué triste!, las cosas como son pues”, expresó Shirley entre risas.

“Estoy soltera, pero sí tuve un ‘recutecu’ hace poco. No me voy acostando con cualquiera, parece que sí, porque tengo la cara y mi manera de hablar tan suelta de huesos. Pero para mí, es un tema especial porque es un tema íntimo Estuve saliendo con un chico, pero las cosas no funcionaron”, agregó.

Sin embargo, Shirley Arica aclaró que no tendría problema en en soportar sin estar con un hombre. “Tengo 33 años, ya no estoy ‘pipilépctica’ como antes. El que quiere azul celeste que le cueste”, dijo la modelo durante su participación en el programa de Willax TV.

