Este lunes 27 de junio, Rodrigo González regresó a ‘Amor y Fuego’ tras superar el COVID-19. El conductor inició su programa de lo más feliz al lado de su inseparable compañera Gigi Mitre, a quien abrazo muy efusivamente.

El popular ‘Peluchín’ contó detalles de su experiencia con el Coronavirus y aprovechó para enviar un mensaje a todas las personas que vienen sufriendo con la enfermedad.

“Ahora sí de vuelta, es hora de empezar el show. Ahora si repuesto, con el sistema inmunológico al tope, hace más que eso para tumbarme. Hierba mala nunca muere. ¿Qué pensaban?, ¿Qué se iban a librar de mí?”, ironizó Rodrigo González al inicio de su espacio de Willax TV.

“El martes y el miércoles no fui persona, no recuerdo, son días que no recuerdo. Estaba como aturdido. Los otros días sí y ya estamos de vuelta. Son un par de días que la pasamos mal, pero luego renaces. Yo tengo tres dosis y esta dice que es la cuarta, la natural que te inocula la naturaleza. Yo en un momento llegué a sentir que era inmune (...) Y a los que están pasando por este proceso, paciencia, tomen su medicamento, hidratados todo el tiempo y el buen humor siempre a tope. Traten de buscar cosas que le hagan sentir mejor”, manifestó el presentador.

