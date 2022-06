Florcita Polo Díaz se presentó este último miércoles en el programa de Magaly Medina para denunciar públicamente las agresiones que tuvo soportar durante su matrimonio con Néstor Villanueva. La hija de Susy Díaz aprovechó para responderle a Gigi Mitre, quien la criticó duramente y dejo entrever que Florcita está ‘lucrando con su desgracia’.

“Voy a trabajar, demostrar mi trabajo, son tres años con mi marca, Queen Bee by Flor Polo Díaz, esta es la nueva colección otoño-invierno. Yo tengo que seguir trabajando, porque tengo que sacar adelante a mis dos hijos”, dijo en ‘Magaly TV, La Firme’.

“Quiero agradecer a todas las marcas que me apoyan y confían en mí. Quiero agradecer porque Florcita sigue adelante, sigue trabajando. Florcita no es la chica de hace muchos años, Florcita ahora es una chica madura, pensante”, agregó.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Flor Polo Diaz?

La conductora de Amor y fuego aseguró que Susy y Flor “quitan el peso a algo tan serio” al promocionar productos y hacer show en televisión.

“Ayer vi a Susy que estaba haciendo una declaración con respecto y ella estaba preocupada por contar que qué terrible lo que estaba viviendo su hija, y hasta ahí todo bien, pero sí, que las extensiones de su amiga no sé qué y por favor que hable, y promocionaba un concierto y que por favor, ahora que hable Paloma de la Guaracha y no sé quién, o sea, es como que no entiendo”.

“¿Está preocupada realmente? ¿quiere denunciar que han golpeado a su hija, la apoya a su hija o están preocupadas en facturar? O sea, yo creo que ellas tienen la solvencia económica suficiente como que si van a hacer una denuncia de tanto peso, de tanta seriedad, podrían hacerlo mejor, y no estar preocupándose, grabando tiktoks”, cuestionó Gigi Mitre.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO