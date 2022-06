¿Qué pasó? Marcela Navarro, la ganadora de la última temporada de “La Voz Perú”, hace algunas semanas fue anunciada como la artista invitada en el concierto de Guillermo Dávila, quien fue su coach en el programa de Latina TV y con quien además formó un vínculo muy cercano.

Sin embargo, luego de haber brindado algunas entrevistas promocionando el show musical del cantante venezolano, el se llevará a cabo este sábado 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María, la artista salió a manifestarse en sus redes sociales para anunciar que ya no formará parte de este evento.

Según reveló Navarro, un encargado de la producción del concierto la habría tratado mal y hasta llegó a insultarla. “¿Acaso tengo un contrato contigo?¿Acaso te he pagado?¿Qué reclamas? ¿Cuál es tu problema? Fueron algunas de las frases que me tocó escuchar de una persona involucrada en la organización de un evento al que se me invitó hace semanas”, comenzó diciendo en su descargo a través de su cuenta de Instagram.

“Yo había postergado algunas de mis actividades para esta semana para poder tener disponibilidad para ensayar o lo que se requiera de mi. Los días pasaron y nunca se me dijo qué canción iba a cantar o cuánto tiempo o en qué momento. Tomé la decisión de expresar que me parecía una falta de respeto que nadie haya coordinado nadaconmigo. A cambio recibí una llamada humillante, donde se me culpaba por cosas que tenían que ver con su mala organización”, agregó.

“Como participante de un programa, tomé mis decisiones pensando en el futuro, en el vínculo, en la amistad y el apoyo que podría recibir de otros artistas. Es lógico, hay que ser estratega para seguir creciendo. Tristemente, el artista emergente no siempre consigue el apoyo que busca. Cuando los concursos se terminan, los contactos, los amigos y la gente que solía elogiar nuestro trabajo, se olvida de nosotros”, expresó bastante decepcionada.

Por último, la pupila de Guillermo Dávila comentó que espera que esta situación para los artistas peruano cambie en algún momento, pues se les debe valorar a todos por igual.

“Espero que eso cambie algún día. Cuando las invitaciones dejen de ser improvisadas, de última hora, como relleno, sin un acompañamiento musical, sin ensayos, y con la típica excusa que dice ‘tú vas a tocar solo/a con pistas’, como cereza del pastel (...) Yo siempre me he quedado callada, no lo haré esta vez. Se me había invitado a un concierto el día de mañana, pero lamento decirles que NO ESTARÉ”, se lee al final de su comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO