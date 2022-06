Guillermo Dávila retorna al Perú para brindar un concierto el 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María. Y es que el cantante no pudo evitar ser consultado sobre el posible encuentro que estaría buscando tener con su hijo Vasco Madueño.

En ese sentido, el artista venezolano señaló que le gustaría aprovechar su estadía en Lima para tener un encuentro con su hijo en el escenario, a quien recién reconoció en agosto del año pasado.

“Estoy muy a la expectativa a que Vasco vaya a algún concierto, estaría encantado que pueda asistir y que podamos compartir algo así. Sería genial”, comenzó diciendo para Trome.

“Él tiene que calibrar que es lo que realmente quiere hacer. No quiero que sienta compromiso de ningún tipo por mi parte, no deseo que se sienta obligado a ir a un evento, de repente no quiere ir y lo respeto”, agregó.

Por otra parte, Guillermo Dávila señaló que ya no quiere tocar mucho el tema de Vasco, pues considera que es parte de su vida privada. “Eso es todo lo que podría hablar, podría decir una cantidad de cosas, pero no creo que sea el momento porque, aunque Vasco esté comenzando a ser un personaje público, él también forma parte de mi vida privada y yo de él”, finalizó.

