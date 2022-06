Elías Montalvo estuvo como invitado especial en el canal de Youtube de Shirley Arica, donde no pudo evitar ser consultado sobre el fugaz romance que habría tenido con Peter Fajardo.

Frente a ello, el conocido tiktoker confesó por primera vez cómo y cuándo fue que conoció exactamente al actual productor de “Esto es Guerra”.

“Yo había hecho un comercial para Inka Kola y el productor de ahí, que era otro, me dijo que un amigo me quería conocer, que me había visto. Le pregunté quién era pero no me dijo quién porque era un personaje público, es alguien importante me dijo”, comenzó diciendo.

“Yo terminé con mi novio en México y me regresé, y al mes me dijeron para conocer a esa persona (Peter). No lo menciono porque no quiero que me lleguen cartas notariales. No me quiero meter en problemas con más gente, ya me odian demasiado”, agregó.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que Elías Montalvo reveló que no tiene permitido el ingreso a América TV por orden estrictamente de Fajardo.

“De los errores aprende. Yo la he cag... como mier..., pero es parte de la vida (...) Yo ya no estoy en la TV, a mi me dijeron basura. Si no funcionas en el medio, te sacan. A mi me vetaron. Sí, fue él (Peter)”, finalizó diciendo entre risas.

