Melissa Paredes tuvo una breve entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ donde habló sin pelos en la lengua sobre su presunta infidelidad a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Durante esta conversación, ella también se refirió a las críticas que le hizo Michelle Alexander, por involucrar a su madre en sus problemas mediáticos.

“Digamos que ya no estas en buenas ‘migas’ con Michelle Alexander”, consultó la periodista del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Yo no sé, la verdad, yo no me peleo con nadie. No soy rencorosa, no tengo ningún problema con nadie hasta donde yo sé”, respondió la exconductora de “América Hoy”.

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre Melissa Paredes?

La productora Michelle Alexander no dudó en expresar su enojo tras ver a la madre de Melissa Paredes en TV nacional involucrándose en el pleito con Rodrigo Cuba.

“¿Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes? “No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, escribió Michelle Alexander en su cuenta de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR