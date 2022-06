Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano mayor de Paolo Guerrero, habló sobre los rumores de separación entre la modelo Alondra García Miro y el capitán histórico de la Selección peruana.

El exjugador de Universitario y Sporting Cristal no quiso confirmar si la influencer ‘Ojiverde’ y el deportista terminaron su romance, tal como se especula desde hace varios meses.

“Estamos en permanente comunicación con ella. Siempre es de la familia y eso no va a cambiar. Alondra es una chica muy buena, activa y responsable. Tiene un carisma único, yo la quiero y siempre la voy a tener en mi corazón”, dijo Rivera a Trome.

Luego agregó: “Hace tiempo que no la veo a Alondra por un tema de trabajo, siempre ha estado con Paolo juntos. Las respuestas sobre ellos te la tienen que dar el propio Paolo y Alondra, yo no puedo decir si es que están o no están”.

Desde hace días, se viene rumoreando que Paolo Guerrero tendría algo más que una amistad con la guapa relacionista dominicana Nicole M. Pérez. Sin embargo, el futbolista aclaró que no tiene nada que ver con ella.

