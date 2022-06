Alondra García Miró guarda silencio luego de que Paolo Guerrero fuera consultada por el fin de su relación. Como se sabe, el ‘Depredador’ le mandó un extenso mensaje a Rodrigo González aclarando cuál era su situación sentimental con una joven dominicana, con quien fue captado en Miami.

“¿Tu relación con Alondra no va más?”, le preguntó ‘Peluchín’, a lo que Paolo respondió: “Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”.

Actualmente, el hijo de Doña Peta viajó a Brasil, con la intención de escuchar ofertas de algún club carioca.

¿Qué hizo Alondra en ausencia de Paolo?

La modelo Alondra García Miró decidió salir con sus amigas, según unas fotografías que publicó Daniela Sangineti en Instagram. En el grupo también estuvo Flavia Laos, quien se caracteriza por irse siempre de juerga.

Por su parte, Magaly Medina le aconsejó a Alondra que se divierta y no siga perdiendo tiempo por culpa de Paolo Guerrero. “Flavia la debería llevar un rato de jarana, creo que le hace falta a Alondra despeinarse un poquito, a ver si eso le hace gracia a su exnovio o novio”, comentó la ‘Urraca’.

