Los enfrentamientos entre Melissa Klug y Jefferson Farfán volvieron a agudizarse luego de cumpleaños de su hijo Jeremy, quien cumplió 10 años el pasado 15 de mayo y celebró a lo grande.

Y es que la la ‘chalaca’ decidió organizarle una hermosa y costosa fiesta por su cuenta, es decir, sin pedirle un sol al futbolista de Alianza Lima . Por esta razón, la ‘Foca’ no asistió a la celebración; sin embargo, este no sería el único motivo de su ausencia.

“¿No es mejor incluir también al padre en las actividades del niño?”, le preguntó una usuaria a Melissa Klug en Instagram. La popular ‘Blanca de Chucuito’ aprovechó para disparar contra la ‘Foca’.

“Pero si él no puede y no tiene tiempo, no es mi problema”, dijo Melissa Klug, dejando entrever que la negativa vino por parte de Farfán.

“El cumpleaños de Jeremy fue el 15 de mayo y estuvo la familia incluyendo el papá. Yo decidí hacerle una fiesta /campeonato a mi hijo el día 04/06 porque no encontraba local y lo celebramos ese días con sus amigos y persona que lo quieren”, agregó.

Instagram

TE PUEDE INTERESAR