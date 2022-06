Paolo Guerrero se comunicó con Rodrigo González para aclarar cuál es su situación sentimental con Alondra García Miró, ante los rumores de que su historia de amor llegó a su fin.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ leyó el mensaje que le mandó el ‘Depredador’, luego de que el programa de espectáculos mostrara una fotografía de él y con la dominicana Nicole Pérez, quien trabaja como relacionista pública.

‘Peluchín’ aprovechó para preguntarle por Alondra: “también le preguntaron a tu mamá sobre Alondra, tú sabes cuánto te quiere la gente y el interés que hay sobre ti (...) En todo caso, ¿la relación con Alondra no va más?”

¿Qué respondió Paolo Guerrero?

Rodrigo González reveló lo que le dijo Paolo Guerrero: “(Me dijo que) Quien sufre con esto, quien la pasa mal con esto es su familia, por este tipo de cosas que salen en la televisión”.

“Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”, fue el mensaje de Paolo.

De otro lado, aclaró que “no tiene absolutamente nada” con la modelo Jamila Dahabreh. “Por causalidad hemos coincido en algún restaurante, pero nada más”, habría dicho el futbolista.

