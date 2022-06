La relacionista pública Nicole M. Pérez se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ tras ser vinculada con Paolo Guerrero, excapitán de la Selección Peruana. Y es que la dominicana fue señalada como la manzana de la discordia en la relación del ‘Depredador’ con Alondra García Miró.

Y es que, en medio de los rumores de que el futbolista terminó su noviazgo con ‘Alito’, la relacionista pública lamentó estar envuelta en un escándalo y aclaró cuál es su relación con el hijo de Doña Peta.

“¿Existe algo más que una amistad?”, le preguntó la reportera de Willax TV tras filtrarse una foto de ellos juntos, a lo que Nicole M. Perez respondió: “Solo amigos, como él mismo declaró. Lo ayudé a hacer unas reservas acá en Miami, eso es todo”.

“No he tenido contacto con él, me enteré de todo por los mensaje que me han enviado. Como te dije, me apena mucho con él, el escándalo por tomarse una foto conmigo”, sostuvo vía mensaje de Instagram.

Nicole M. Pérez dijo que no tiene nada que esconder, aunque a Rodrigo González le causó suspicacia todas las respuestas de la dominicana.

Amiga dominicana de Paolo Guerrero lamenta escándalo

“Tengo fotos con muchas celebridades y nunca me había envuelto en una escándalo tan grande como este, además que se refieren , a mi como ‘influencer dominicana’ y pues, ¿soy una persona sabes? una profesional. Me apena mucho con Paolo, él siempre fue muy respetuoso y si esto fue a mi, no me imagino toda la presión y comentarios a él”, comentó Nicole M. Perez sobre Paolo Guerrero.

