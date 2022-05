La productora de televisión Michelle Alexander se pronunció por primera vez sobre el escándalo mediático entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba este miércoles 25 de mayo. La creadora de “Del Barrio Producciones” expresó su molestia al ver a la madre de la actriz, doña Celia Rodríguez, en el programa “América Hoy” involucrándose en el escándalo de su hija.

A través de su cuenta de Instagram, la directora también dio su opinión sobre el programa dirigido por la productora de Gisela Valcárcel y lo comparó con el que tenía Laura Bozzo en los noventa.

“No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, dijo en sus historias, pero luego borró la publicación.

Como se sabe, América Hoy es conducido por Ethel Pozo, quien está comprometida con el hermano menor de la productora, Julián Alexander.

Foto (Instagram/@michellealexander01)

Michelle Alexander enojada con Melissa Paredes

Como se sabe, Michelle Alexander le dio oportunidad a Melissa Paredes como actriz y la convirtió en la protagonista de sus series ‘Ojitos Hechiceros’ y ‘Dos Hermanas’. Sin embargo, tras el ampay de la modelo con el ‘activador’ no le dio otra oportunidad en la actuación.

En comunicación con Infobae, la productora fue consultada por lo que escribió en su cuenta de Instagram y esto fue lo que dijo.

“No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto. A quien se refiere no he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién me refiero. Pero no voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, declaró la creadora de ‘Luz de Luna’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO