Melissa Paredes sigue sin trabajo fijo luego de que fuera retirada del programa ‘América HOY’ tras descubrirse su ampay con el bailarín Anthony Aranda, mientras aún seguía casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Y aunque tuvo algunas breves intervenciones en el fenecido programa de Latina TV, ‘Mujeres al Mando’, la modelo no recibió ningún millonario contrato.

Ahora, ella dice estar enfocada en la actuación, su otro talento. “Quiero llevar mi vida por ese lado, gracias a Dios he sido bendecida con un talento y creo que explotarlo y seguir estudiando y seguir preparándome es lo ideal”, declaró a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Melissa quiere trabajar con Michelle Alexander

Melissa Paredes mencionó que tiene un pequeño papel en la nueva película de Carlos Alcántara, con quien protagoniza candentes escenas, por lo que anhela regresar a las series nacionales.

“Voy a seguir dándole a ese lado de mi vida, soy un personaje público, que hago muchas cosas, que no solo hago conducción, sino algo tan bonito como es el arte”, sostuvo.

Ahora, la exesposa de Rodrigo Cuba aprovechó para mandarle un mensaje a Michelle Alexander, conocida por producir telenovelas y ficciones para la televisión peruana. Recordemos que Melissa Paredes protagonizó dos serie de la directora: ‘Ojitos Hechiceros’ y ‘Dos Hermanas’.

Melissa Paredes desmiente que la futura cuñada de Ethel Pozo le haya cerrado las puertas de sus series. Como se sabe, Michelle Alexander es hermana de Julián Alexander, novio de Ethel.

“El día que tenga un papel para mí, pues me llamará, ¿no? Nadie me ha cerrado las puertas en ese ámbito, no tendrían por qué. Mi trabajo como actriz es diferente (...) Que la gente ame o odie mis personajes, me encantaría un papel de mala, me caería a pelo”, agregó.

