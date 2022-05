Melissa Paredes se lució con su actual pareja , Anthony Aranda, en un evento público. La exconductora de ‘América HOY’ ahora atraviesa una nueva etapa en su vida donde ya no quiere ventilar su vida privada, pese a que lo hizo en reiteradas ocasiones em los programas de televisión.

Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ capturaron a la modelo, donde le preguntaron por el régimen de tenencia compartida con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el padre de su hija. “Ya cometí muchos errores como para seguir en lo mismo”, mencionó.

Paredes no pudo ocultar su molestia cuando le mencionaron a su exesposo y enfureció con la reportera.

“¿Tú quisieras una variación de la tenencia de tu pequeña, ¿esto es verdad?”, le preguntaron, desatando la ira de la modelo.

“¡No voy a hablar más de mi vida privada! ¡no tengo por qué compartirles cosas privadas! Ya se cometió ese error y no lo voy a volver a hacer, de verdad, peléense solos”, respondió, escapaba del lugar.

“¿Fue un error ventilarlo?”, le preguntaron, y Melissa agregó: “Por supuesto”.

Melissa Paredes y su bailarín activador

Melissa Paredes hace mea culpa con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes admitió - por primera vez - que sí tenía algún arrepentimiento, pero dejó entrever que su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, también estaba arrepentido.

“El otro día justo me lo preguntaron y yo creo que ambos nos arrepentimos, me imagino, de muchas cosas. Yo creo que no se debió llevar como se vieron las cosas, en fin, ya pasó, ya estamos en una nueva etapa, les deseo lo mejor a todas las personas involucradas en este tema, sinceramente, pero yo creo que hablar del pasado para mí sigue siendo aún difícil porque hay heridas que todavía yo las cerré, sí, por mí misma, porque tengo que dejar el pasado atrás para poder continuar, para poder ser feliz”, comentó.

