Melissa Paredes se pronunció por primera vez por la insólita escena que quedó registrada en el ampay de ‘Magaly TV La Firme’, en octubre del 2021, cuando se le vio a ella arreglándose su prenda íntima en el ampay con Anthony Aranda.

La exconductora de ‘América HOY’ aclaró por qué tuvo que acomodarse el calzón cuando salió de la camioneta donde estuvo besándose con el bailarín ‘Activador, cuando aún seguía casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Ese beso te descuajeringó el calzoncito”, le preguntó la reportera de ‘Amor y Fuego’. La actriz salió al frente para desmentir las especulaciones.

“Tú sabes que siempre todo el mundo me dice eso, ¡qué vergüenza! Yo, cada vez que me acomodo, porque toda la vida... como te explico... las mujeres que tenemos ‘nachas’ (nalgas) prominentes, siempre se nos (desacomoda)… ¿? y tenemos que estar acomodándonos y yo hago siempre eso cuando estoy con leggins”, comentó, dejando boquiabiertos a todos.

Melissa Paredes dice que nunca fue infiel

Melissa Paredes fue consultada sobre su presunta infidelidad y ella siguió insistiendo en que nunca sacó los pies del plato durante su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Si yo hubiera sido infiel, yo se lo hubiera dicho pues ‘oye sorry, la fregué’ y ya está chau, pero no fue así. Aparte fue un beso, o sea ni que hubiera sido ay no sé”, expresó.

Paredes recalcó que el futbolista estaba enterado de que a ella le gustaba el bailarín Anthony Aranda: “No es jalado de los pelos cuando cada uno está en lo suyo y cuando las parejas tienen un acuerdo”.

