Melissa Paredes habló de todo y lanzó sus dardos contra su exesposo Rodrigo Cuba, quien filtró los chats donde ella despreciaba al bailarín Anthony Aranda. Recordemos que el ‘Gato’ Cuba habría comentado que la modelo tuvo palabras fuerte contra el ‘Activador’, cuando era su pareja de baile en el reality ‘El Gran Show’.

En dichas conversaciones se apreciaba que Melissa tildaba al popular ‘Activador’ de “huev...” y no tenía palabras de cariño hacia él, cuando supuestamente le gustaba.

“Rodrigo Cuba me confesó que Melissa Paredes lo que le había dicho era que a ella le daban asco los bailarines y que por eso no podía estar con alguien así”, dijo Magaly Medina en su programa tras entrevistar al futbolista.

¿Qué respondió Melissa Paredes?

“Suena espantoso, ¿no? como decir que los bailarines me dan asco, por favor, tengo tantos amigos bailarines, muchísimos, o sea, mi novio es bailarín... Yo no me expreso mal de las personas”, comentó en rueda de prensa en un desfile de ropa.

Además, dejó entrever que quien hablaba mal del bailarín era el mismo Rodrigo Cuba: “Yo nunca me expreso mal de las personas, de hecho, quien habló mal fue él (Rodrigo Cuba) no yo”.

¿Cómo reaccionó Anthony Aranda luego de que Melissa dijera que le daba “asco”?

Melissa Paredes dijo que la filtración de los chat donde ella no tiene palabras adecuadas hacia Anthony Aranda no perjudicó su actual relación.

“Allí no había relación entre Anthony y yo, para empezar, eso se dio después (...) Qué fuerte es nuestro amor, porque yo en otras circunstancias hubiera tirado la toalla en una, no nos ha pasado, gracias a Dios. Yo sé como es él, por eso salimos juntos”, comentó.

