La modelo Valery Revello no suelta a Sergio Peña, integrante de la Selección Peruana, quien se dirige a Qatar para el importante partido del Repechaje con Australia, por un cupo al Mundial de Fútbol 2022.

Ahora que Tepha Loza no se hace más que presumir su amor con el sobrino de Paolo Guerrero, la aún esposa de ‘Peñita’ lanzó sus dardos en redes sociales.

¿Qué dijo Valery Revello? Con una polémica publicación en su cuenta de Instagram, Revello le mandó un contundente mensaje, ¿dirigido a Sergio Peña?

“Nadie es indispensable en la vida de nadie, las personas tienen un tiempo definido en tu vida y un personaje en tu historia. Quien se va, que le vaya bien, y quien llega, bienvenido sea. Sentimientos mueren, sentimientos nacen”, fue el misil que lanzó Valery.

Tepha defiende a Sergio Peña tras acusaciones de Valery Revello

La modelo Tepha Loza habló abiertamente sobre Valery Revello, la aún esposa y madre de la hija de Sergio Peña, luego que esta última tildó de “egoísta” al seleccionado nacional.

En diálogo con América Espectáculos, Tepha Loza inicialmente se mostró reacia a comentar sobre la ex de Sergio Peña: “No le he hecho nada, no le estoy haciendo daño, solo estoy tratando de ser feliz. Lo que opine el resto, si es algo negativo, estoy (bañada) en aceite. Estoy recibiendo las críticas bonitas, constructivas, bonitas y la buena onda de la gente que me quiere”.

Sin embargo, Tepha Loza luego envió un contundente mensaje: “No pueden ensuciar la imagen así porque sí y simplemente hablar porque tienen boca, o juzgar o criticar o señalar con un dedo. No debería hablar esto, pero es que ya llega un límite todo, entonces por qué hacer eso, por qué hacer daño a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, está haciendo las cosas bien por él y por los suyos, de las personas que quiere y que ama”.

