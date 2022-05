¡Fuertes declaraciones! Valery Revello causó bastante polémica hace algunos días en las redes sociales, tras confesar que Sergio Peña le habría revocado el permiso de viajes a la hija que ambos tienen en común. Y es que la modelo comentó que había obtenido una beca para estudiar su maestría en Estados Unidos y planeaba irse a vivir al extranjero por una temporada.

“Yo me había mudado a Miami para mi master, incluso había mudado todas mis cosas para allá porque supuestamente nos íbamos a quedar por allá con Vittoria porque ya tenía nido, tenía todo, yo tenía mi beca, pero cuando vine acá a Perú por dos semanas, me di con la sorpresa con que me habían revocado el permiso absoluto de mi hija en cuanto a viajes, porque ustedes saben que yo vivo con ella y siempre viajo con ella a todos lados”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Frente a ello, la modelo fue interceptada por las cámaras de “Amor y Fuego” para ser consultada sobre el tema. Además, sobre los fuertes rumores sobre que le habría pedido 10 mil dólares al futbolista para irse con su hija a Estados Unidos.

“Le habrías pedido 10 mil dólares para que mantenga a su hija... Está feliz allá con Tepha, ha ido a ver el partido con la mamá de él, ¿y tú crees que está siendo egoísta por no darte el permiso para que te vayas a triunfar con tu hija?”, le pregunta el reportero.

“Si... ¿Qué te puedo decir? No sé qué decirte... O sea sí, creo que es un poco egoístra, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada”, señaló Valery con el rostro bastante desencajado.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO