Fuertes revelaciones. Juan Víctor Sánchez decidió pronunciarse luego de la polémica que se creo al evidenciarse que Wilmer Arica, abogado de Andrea San Martín, habría tomado también el caso de Melissa Paredes contra Rodrigo Cuba.

Y es que el extripulante de cabina no se mostró para nada sorprendido con esta noticia, pues al parecer ya tendría pruebas en mano sobre cómo habría llegado la modelo al abogado.

“Me llegaron unas conversaciones tomadas al celular de él, donde aparece y le habla este señor y le dice que le pasa el contacto para que vea su caso porque no confía en su abogada. Le dice que es una burla la propuesta de conciliación que le está presentado el papá de su hija (Rodrigo Cuba)... Me han llegado muchas cosas pero no lo puedo mostrar”, comenzó diciendo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Por otra parte, Juan Víctor dejó entrever que Wilmer Arica habría aconsejado de manera muy “astuta” a la ‘ojiverde’ para que parezca como una persona violenta psicológicamente; motivo por el que advirtió al ‘Gato’ Cuba tener bastante cuidado.

“Son denuncias que considero no son violencia por ningún lado. No le he faltado el respeto, nunca le he levantado la voz, nunca la he insultado, menos le hubiera puesto la mano encima. Y que de pronto aparezca violentada psicológicamente, por mi parte no ha sido... De repente ella ha sabido que palabras usar en una pericia psicológica para salir como violentada. De repente ese juego de los calambres en el cuerpo, no sé...”, expresó Sánchez.

