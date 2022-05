La reportera Fiorella Retiz, quien semanas atrás fue ampayada besando apasionadamente a Aldo Miyashiro -casado con Érika Villalobos-, fue captada de vacaciones en las playas de Colombia.

“Yo me he preguntado qué fue de la vida de la Fiorella Retiz porque obviamente, con los escándalos que han pasado, la gente se olvidó bastante del caso Miyashiro, Fiorella, la Méndez, todo el mundo. ¿Qué pasó? Ella ha estado publicando en sus redes sociales imágenes en la playa, entonces estos días yo he visto rebotes en los diarios web haciendo referencia a que podría ella estar en playas del Perú”, dijo Samuel Suárez en Instarándula.

El periodista admitió que no podría reconocerla en las calles: “Yo, si me la cruzo en la esquina, yo no la identifico, no es que la tenga marcada en la cara, o sea, si me la cruzo puede pasar hasta desapercibida para mí”.

Sin embargo, las seguidoras de ‘Samu’ captaron a la reportera en Colombia, lugar al que habría viajado con su hijo y su familia: “‘Ratujas’ me han estado enviando imágenes de Fiorella, yo como estaba dudando las tenía guardadas, pero que varios me han coincidido que la chica de verdad pareciera que se ha ido a despejarse a Colombia, mis ‘ratujas’ han estado por allá”.

“Fiorella Retiz ahora en el aeropuerto rumbo a Colombia. Viaja con su hijo a Bogotá”, se lee en una de las imágenes. “Estoy en Cartagena de Indias, en Colombia, y no sé si me falla mi vista o es la Fiorella Retiz y si no es su clon”, señala otra usuaria en un video de la reportera.

“Tú me pones a Fiorella al frente y yo no la voy a reconocer, todavía no la tengo grabada en el rostro, pero las ‘ratujas’ la reconocieron al toque en Colombia”, comentó ‘Samu’.

Fiorella Retiz - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR