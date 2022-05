Fiorella Retiz, la reportera que pasó brevemente por la vida de Aldo Miyashiro y con quien ya no tendría ningún vínculo, fue captada las cámaras de “Magaly TV, La Firme”. La joven madre ha quedado en las sombras, pues ya no se le ve relatando ni grabando las ‘pichangas’ que organizaba el ‘Chino’, y tampoco se le ve en ninguno de los programas que se transmiten por redes sociales.

“Ya no van a pichangas, ya no aparece en los programas que tiene Miyashiro... bueno, qué cosa esperaba que pasara, que sus pichanguitas duraran toda la vida”, comenzó diciendo Magaly Medina.

Fiorella Retiz, quien estaba yendo a realizar sus compras, se negó a responder a las preguntas del ‘urraco’ de Magaly. “Ella se hace la que no escucha nada, no va responder nada, no quiere responder nada, cómo será su vida ahora, qué hará”, manifestó Magaly.

La presentadora de ATV aprovechó para lanzar sus dardos contra las ‘Fiorellas’, Retiz y Méndez, quienes estuvieron vinculadas a Miyashiro y Óscar del Portal, en un escandalo de infidelidad que quedó evidenciado en un ampay.

“Ellas sabía que Miyashiro y Del Portal estaban casados (...) eran como las amantes de esos momentos de trabajo”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO